В МИД Белоруссии призвали поддерживать отношения с Западом

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич заявил, что взаимодействия с Западом избежать нельзя

Белоруссии неизбежно придется поддерживать отношения с западными странами, несмотря на разрушение архитектуры международной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, белорусские власти в этом вопросе исходят из принципов реализма, а не утопий. Минску нельзя избегать взаимодействия с Западом, так как значение Европы в мире по-прежнему «остается высоким».

«Мы можем без устали дебатировать над термином "многовекторности", усматривая в нем открытые и скрытые смыслы. Но так называемый коллективный Запад — это наш сосед», — объяснил замглавы МИД, призвав сохранить уже существующие каналы коммуникации.

Амбразевич также отметил, что пока никто не может знать, «в чьей орбите окажется Запад через 10-20 лет». Он также подчеркнул, что белорусским властям следует оценить риски и возможности на этот счет уже сейчас. «Здесь нужны новые идеи и подходы», — заключил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не будет отправлять войска на Украину. Он пояснил, что Минск заинтересован «не влезть по уши в конфликт», а чтобы тот «поскорее закончился».