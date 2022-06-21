Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В МИД Белоруссии призвали поддерживать отношения с Западом

Замглавы МИД Белоруссии Амбразевич заявил, что взаимодействия с Западом избежать нельзя

Фото: Martial Trezzini / ТАСС

Белоруссии неизбежно придется поддерживать отношения с западными странами, несмотря на разрушение архитектуры международной безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Юрий Амбразевич, его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, белорусские власти в этом вопросе исходят из принципов реализма, а не утопий. Минску нельзя избегать взаимодействия с Западом, так как значение Европы в мире по-прежнему «остается высоким».

«Мы можем без устали дебатировать над термином "многовекторности", усматривая в нем открытые и скрытые смыслы. Но так называемый коллективный Запад — это наш сосед», — объяснил замглавы МИД, призвав сохранить уже существующие каналы коммуникации.

Амбразевич также отметил, что пока никто не может знать, «в чьей орбите окажется Запад через 10-20 лет». Он также подчеркнул, что белорусским властям следует оценить риски и возможности на этот счет уже сейчас. «Здесь нужны новые идеи и подходы», — заключил дипломат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что не будет отправлять войска на Украину. Он пояснил, что Минск заинтересован «не влезть по уши в конфликт», а чтобы тот «поскорее закончился».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Порт Мариуполя покинуло первое иностранное судно
Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
В ЕС достигли консенсуса насчет предоставления Украине статуса кандидата
В МИД Белоруссии призвали поддерживать отношения с Западом
Датские военные пожаловались на нехватку боеприпасов и трусов
Лоза объяснил отсутствие врагов у Николая Дроздова
29 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня
Мужчина попытался спасти улетевшего в отстойник попугая и погиб
Через крупнейший китайский мессенджер запретили продавать криптовалюту
Арестович ответил фотографией в парике на претензии ЛГБТ-сообщества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.