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Лукашенко пообещал не отправлять войска на Украину

Лукашенко сообщил, что Белоруссия не собирается участвовать в спецоперации на Украине
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: БелТА / РИА Новости

Минск не станет отправлять свои войска на территорию Украины, но ответит, если та попытается ударить по белорусской территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, Белоруссия заинтересована «не влезть по уши в конфликт», а чтобы тот «поскорее закончился». При этом, если украинская армия перейдет «красную линию», Минск готов отреагировать незамедлительно.

«Как только вы перейдете нашу границу или будете нацеливать на Мозырский нефтеперерабатывающий завод (у них такая шальная мысль была), мы мгновенно ответим», — пообещал Лукашенко.

Он также заверил, что белорусская армия продолжит военную подготовку, несмотря на стремление к миру. Как полагает белорусский лидер, чем лучше она окажется подготовлена, «тем спокойнее будет».

«Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть», — добавил глава государства.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия отреагирует, если Польша попытается заполучить часть территории Украины. Он назвал «опасным вариантом», если «поляки нас окружат».

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Алевтина Запольская
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