Лукашенко пригрозил ответить на желание Польши получить часть Украины

Лукашенко заявил о возможном ответе Белоруссии на планы Польши по захвату Западной Украины

Белоруссия отреагирует, если Польша попытается заполучить часть территории Украины. С таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует БЕЛТА.

По мнению Лукашенко, Варшава нацелена на территории Западной Украины, однако никаких доказательств желания Польши расшириться за счет Украины он не приводит. «Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант. И я когда-то сказал: еще украинцы нас попросят с россиянами, чтобы мы им помогли сохранить целостность. Чтобы не оттяпали», — оценил ситуацию Лукашенко.

Глава государства отметил, что Варшава финансируется Вашингтоном, и представляет собой угрозу в том числе и для Минска. «Поэтому мне приходится и на Западе держать вооруженные силы на чеку, и на юге. Десять подразделений выстроил вдоль границы за спиной у пограничников, чтобы не влезли в Беларусь. А такие мысли были», — заявил белорусский президент.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак назвал цель Варшавы в конфликте на Украине. По его словам, Варшава считает важным не дать Кремлю восстановить империю. Задача польской стороны — сохранить юго-восточную границу с Украиной, а не с Россией, отметил министр обороны. Об оккупации украинских земель речи не шло.

