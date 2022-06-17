Глава Минобороны Польши назвал цель Варшавы в конфликте на Украине

Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что Варшава не даст Кремлю восстановить империю

Главная цель Варшавы в Украинском конфликте — не дать Кремлю восстановить империю. Об этом заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак, передает Interia.

По словам министра, задача польской стороны — сохранить юго-восточную границу с Украиной, а не с Россией. «Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю», — сказал он.

Блащак указал, что воссоздание в Европе Российской империи — очень опасное явление. «Российская империя угрожала и угрожает свободе европейских стран, поэтому необходимо жестко противостоять этой агрессии, отсюда и твердая поддержка, конкретная, реальная поддержка, которую мы оказываем Украине», — подчеркнул министр.

Ранее Блащак заявил, что как можно больше граждан Польши должны быть обучены обращению с оружием и должны уметь использовать его. По словам главы Минобороны, новый законопроект, который может упростить процесс получения разрешения на личное оружие работникам силовых структур и законопослушным гражданам, позволит расширить знания населения в этой области.