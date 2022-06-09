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Глава Минобороны Польши призвал обучать граждан обращению с оружием

Глава Минобороны Польши Блащак заявил, что граждане должны уметь пользоваться оружием

Фото: Anna Berdnik / Unsplash

Как можно больше граждан Польши должны быть обучены обращению с оружием и должны уметь использовать его. К этому призвал польский министр обороны Мариуш Блащак, передает ТАСС.

По словам главы Минобороны, новый законопроект, который может упростить процесс получения разрешения на личное оружие работникам силовых структур и законопослушным гражданам, позволит расширить знания населения в этой области. «Я не сомневаюсь, что как можно больше людей должны быть обучены, должны уметь пользоваться оружием», — заявил Блащак.

«Для нас важно, чтобы как можно больше людей знали, как вести себя в кризисной ситуации», — отметил министр обороны. Он добавил, что подготовку граждан можно проводить в рамках обучения резервистов и добровольной военной службы. При этом Блащак подчеркнул, что к расширению прав на оружие нужно подходить рассудительно, чтобы не повторить ошибок США.

2 июня стало известно, что Палата представителей Конгресса США запланировала рассмотреть законопроект об ужесточении национальных законов об оружии. Палата попытается одобрить закон, который повысит легитимный возраст для покупки определенных единиц оружия с 18 лет до 21 года, а также ограничит торговлю оружием и будет поощрять его безопасное хранение.

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Николай Чигасов
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