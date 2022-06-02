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В США решили ужесточить закон о торговле оружием

В Палате представителей Конгресса США рассмотрят ужесточение закона о торговле оружием

Фото: George Frey / Reuters

Законопроект об ужесточении национальных законов об оружии будет рассмотрен комитетом Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

Палата представителей попытается одобрить закон, который повысит легитимный возраст для покупки определенных единиц оружия с 18 лет до 21 года, а также ограничит торговлю оружием и будет поощрять его безопасное хранение.

Ранее Палата представителей США уже приняла закон, расширяющий проверку биографических данных покупателей оружия.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибли 19 детей и два учителя. Стрельбу устроил 18-летний молодой человек, который использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса.

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Алевтина Запольская
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