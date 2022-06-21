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В российском регионе пропал самолет Ан-2

В МЧС сообщили о пропаже с радаров самолета Ан-2 с тремя людьми на борту в Якутии

Фото: Андрей Сорокин / РИА Новости

В Якутии с радаров пропал самолет Ан-2, на борту которого находятся три человека. Об этом сообщили в МЧС, пишет ТАСС.

По данным ведомства, Ан-2 в назначенное время не приземлился на площадке «Вертикальный». Воздушное судно следовало по маршруту Ус Хатын — Вертикальный — Ус Хатын.

В МЧС уточнили, что на борту, предположительно, находятся два члена экипажа и один пассажир. Также Ан-2 перевозит одну тонну груза.

В феврале на Камчатке потерпел крушение самолет Ан-2 — он летел с грузом в Тымлат. Воздушное судно упало в районе села Коряки. Находившееся на его борту люди погибли, их тела нашли спасатели.

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Анастасия Шейкина
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