На Камчатке упал самолет Ан-2

Самолет Ан-2, предположительно, упал в районе села Коряки на Камчатке, на место происшествия отправились спасатели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«Спасатели следуют к месту предполагаемого падения легкомоторного самолета Ан-2 в районе села Коряки Елизовского муниципального района», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, на борту было два человека. В МЧС уточнили, что самолет с грузом летел в Тымлат.

В январе в Алтайском крае упал легкомоторный самолет, в результате пострадали два человека. По данным МЧС, воздушное судно потерпело крушение на аэродроме села Старобелокуриха. Самолет «жестко сел в поле» в российском регионе, возгорания не последовало. Двух пострадавших госпитализировали.