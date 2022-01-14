В российском регионе при падении легкомоторного самолета пострадали два человека

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет, в результате пострадали два человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС, передает ТАСС.

По данным ведомства. воздушное судно потерпело крушение на аэродроме села Старобелокуриха. На месте работают силы пожарно-спасательного отряда МЧС.

Источник «Интерфакса» сообщил, что самолет «жестко сел в поле» в российском регионе, возгорания не последовало. Двух пострадавших госпитализировали, добавил собеседник агентства.

Ранее в Татарстане разбился легкомоторный самолет L-410, в котором были парашютисты. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Всего на борту находились 23 человека.