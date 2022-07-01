Найдено тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Начало событий в новости В российском регионе пропал самолет Ан-2

Спасатели нашли тело одного погибшего при крушении самолета Ан-2, пропавшего в Якутии 21 июня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в компании «Полярные авиалинии».

Всего на борту Ан-2 находились три человека.

1 июля стало известно, что в Якутии обнаружили обломки самолета Ан-2 авиакомпании «Полярные авиалинии», связь с которым была потеряна 21 июня. О найденном на склоне горы в Кобяйском улусе воздушном судне сообщил экипаж вертолета Ми-8, вылетевшего на поиски утром.

Следственный комитет (СК) России опубликовал видео с места обнаружения обломков Ан-2. На кадрах видно, что самолет упал в лесополосе и получил серьезные повреждения корпуса.

29 июня в Якутии потерпел крушение пожарный вертолет Ми-8, также принадлежащий компании «Полярные авиалинии». На воздушном судне находились три члена экипажа и 20 сотрудников «Авиалесоохраны». В результате жесткой посадки никто не погиб. Предварительно установлено, что причиной крушения вертолета стало падение оборотов винта.