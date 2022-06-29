В российском регионе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в тайге в районе якутского поселка Усть-Мая

Самолет Ми-8 совершил жесткую посадку в тайге в районе якутского поселка Усть-Мая, на борту находилось трое членов экипажа. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, воздушное судно принадлежит «Полярным авиалиниям». Один из членов экипажа получил травмы.

Вертолет мониторил лесные пожары. Сейчас к месту происшествия направляются спасатели и медики.

22 июня стало известно, что с экрана радаров пропал самолет Ан-30, следовавший по маршруту Якутск — Оленек. В последний раз экипаж судна выходил на связь в 30 километрах от аэропорта. Позже самолет нашли в 70 километрах от населенного пункта Оленек, где тот совершил жесткую посадку. На борту находились семь человек, погибших нет.