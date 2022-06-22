Стало известно о пропаже второго за сутки самолета в Якутии

ТАСС сообщил о пропаже в Якутии самолета Ан-30 с 7 людьми

В Якутии пропал с радаров самолет Ан-30. Об этом сообщил источник ТАСС.

Воздушное судно стало вторым за сутки, которое пропало в Якутии. Накануне в российском регионе исчез с радаров Ан-2 с тремя людьми на борту.

По данным собеседника агенства, на борту Ан-30 находятся семь человек. Воздушное судно выполняло рейс Якутск-Оленек, сотрудники экстренных служб ищут пропавший самолет, добавил источник.