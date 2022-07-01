В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2

В Якутии нашли обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2

Обломки пропавшего самолета Ан-2 обнаружили в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«От экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе», — заявили в авиакомпании.

РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет уточняет, что самолет был обнаружен в разрушенном состоянии и со следами горения.

Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров 21 июня. В назначенное время он не приземлился на площадке «Вертикальный».

В феврале потерпел крушение еще один самолет Ан-2 — он летел с грузом в Тымлат на Камчатке. Воздушное судно упало в районе села Коряки. Находившееся на его борту люди погибли, их тела нашли спасатели.