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В Якутии обнаружили обломки пропавшего Ан-2

В Якутии нашли обломки пропавшего 21 июня самолета Ан-2
Начало событий в новости В российском регионе пропал самолет Ан-2

Фото: Russian Emergencies Ministry / Globallookpress.com

Обломки пропавшего самолета Ан-2 обнаружили в Якутии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Полярные авиалинии».

«От экипажа Ми-8, вылетевшего утром на поиски самолета Ан-2, поступила информация о его обнаружении. По сообщению экипажа, воздушное судно находится на склоне горы в Кобяйском улусе», — заявили в авиакомпании.

РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет уточняет, что самолет был обнаружен в разрушенном состоянии и со следами горения.

Ан-2, на борту которого находились три человека, пропал с радаров 21 июня. В назначенное время он не приземлился на площадке «Вертикальный».

В феврале потерпел крушение еще один самолет Ан-2 — он летел с грузом в Тымлат на Камчатке. Воздушное судно упало в районе села Коряки. Находившееся на его борту люди погибли, их тела нашли спасатели.

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Валерий Розенберг
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