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Киевское ЛГБТ-сообщество потребовало отставки Арестовича

ЛГБТ-сообщество «КиевПрайд» потребовало отставки ОП Украины Арестовича
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Фото: Ukrainian Presidency / Anadolu Agency via Getty Images

ЛГБТ-сообщество «КиевПрайд» потребовало отставки советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Заявления украинского политика во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» оскорбили членов «КиевПрайд». «Поэтому к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ отношусь крайне жестко. Потому что это пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества», — сказал он.

В свою очередь, члены сообщества заявили, что относятся с сочувствием к соратнику президента Украины. «Потому что быть гомофобным русским миром в Украине — и есть девиация», — объяснили они.

Ранее Арестович раскритиковал закон о «тотальной украинизации», который был принят в республике в 2019 году. Он также отметил, что такая ситуация ведет к деградации общества, и похвалил сферы, куда активисты «еще не успели добраться».

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Алевтина Запольская
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