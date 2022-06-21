Киевское ЛГБТ-сообщество потребовало отставки Арестовича

ЛГБТ-сообщество «КиевПрайд» потребовало отставки ОП Украины Арестовича

ЛГБТ-сообщество «КиевПрайд» потребовало отставки советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

Заявления украинского политика во время эфира на YouTube-канале школы «Апейрон» оскорбили членов «КиевПрайд». «Поэтому к ЛГБТ я отношусь нормально, а вот к пропаганде ЛГБТ отношусь крайне жестко. Потому что это пропаганда девиации, отклонение от нормы, имеющее конкретные негативные последствия для общества», — сказал он.

В свою очередь, члены сообщества заявили, что относятся с сочувствием к соратнику президента Украины. «Потому что быть гомофобным русским миром в Украине — и есть девиация», — объяснили они.

Ранее Арестович раскритиковал закон о «тотальной украинизации», который был принят в республике в 2019 году. Он также отметил, что такая ситуация ведет к деградации общества, и похвалил сферы, куда активисты «еще не успели добраться».