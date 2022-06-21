Алексей Арестович пожаловался на языковых активистов и похвалил украинский секс

Украинские языковые активисты, которые выступают за повсеместное вытеснение русского, губят все сферы общественной жизни, куда приходят со своими порядками. Об этом на своей странице в Telegram написал советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Речь идет о законе о «тотальной украинизации», который был принят в республике в 2019 году. Государственный язык стал обязательным для использования во всех государственных и коммерческих структурах, утвердилась система штрафов на основании жалоб граждан. Соратник Владимира Зеленского пожаловался, что такая ситуация ведет к деградации общества, и похвалил сферы, куда активисты «еще не успели добраться».

«Украинская культура поражает и восхищает. До тех пор, пока туда не допустили активистов. В мире нет ни одного человека, который бы почувствовал украинскую музыку и не увлекся. Потому что там нет активистов. (...) Не знаю, как там украинский секс (давно там не был), но дайте угадаю — мир желает его до умопомрачения или там уже успели появиться наши активисты?» — написал Арестович.

15 июля 2021 года Конституционный суд (КС) Украины признал правомерным закон о «тотальной украинизации» и обязал владеть «мовой» всех граждан страны без исключения. Считать эту норму дискриминационной по отношению к русским и другим национальным сообществам суд отказался.

После начал военной операции российские власти неоднократно утверждали, что одним из условий мирного соглашения должен стать отказ Киева от политики дерусификации в языковой и культурной сферах.