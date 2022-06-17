В России назвали условия для возобновления переговоров между Москвой и Киевом

Сенатор Цеков: президенту РФ Путину решать, когда Москва и Киев встретятся для переговоров

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал условия, при которых возобновятся переговоры между Россией и Украиной. По его словам, Москву интересуют не только полная денацификация и демилитаризация территорий, подконтрольных Киеву, но и гарантии, что страна не вступит ни в какие военно-политические блоки. Об этом политик рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Мы безусловно будем вести переговоры с Украиной, но при условии выполнения тех пунктов, которые поставили в начале проведения спецоперации. При условии полной денацификации и полной демилитаризации Украины; при условии не вступления Украины в какие-то военно-политические блоки, прежде всего в НАТО, с серьезнейшими гарантиями Сергей Цеков Член комитета Совета Федерации по международным делам

Кроме того, политик заявил о новых темах, которые Москве и Киеву нужно обсудить.

«Безусловно, мы будем ставить вопросы о насильственной дерусификации. Это уже касается не только русского языка. Это касается уже всего, что связано с Россией и русской культурой на Украине», — указал Цеков.

Президенту РФ Владимиру Путину и его команде решать, когда Москва и Киев встретятся за столом переговоров, резюмировал он.

Ранее политолог Алексей Мартынов назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский и некоторые лидеры стран Запада внезапно начали выступать с призывом провести переговоры с российским лидером. Это означает, что приближается выполнение целей, поставленных российской специальной военной операцией, подчеркнул он.