Политолог Мартынов что западные страны вынуждены предлагать Украине переговоры с Путиным

Политолог Алексей Мартынов в интервью изданию «Украина.ру» назвал причину, по которой президент Украины Владимир Зеленский и некоторые лидеры стран Запада внезапно начали выступать с призывом провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Это означает, что приближается выполнение целей, поставленных российской специальной военной операцией, подчеркнул он.

«Какие-то странные люди (украинские власти), то "хотим договариваться", то "не хотим". То, когда сюжет опять не по вашему сценарию идет, я имею ввиду сюжет специальной военной операции, а также сюжет войны донбасских республик за свою независимость и за свои территории, то опять возникает тема переговоров», — заявил эксперт.

Он отметил что на самом деле западным странам совершенно не хочется такого развития событий, однако они вынуждены предлагать ведение переговоров для того, чтобы оттянуть начало конца. Мартынов добавил, что в первую очередь сам Киев должен был быть заинтересован в скорейшем прекращении боевых действий.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал условие для снятия санкций с России. По словам канцлера ФРГ, Евросоюз (ЕС) не отменит антироссийские ограничительные меры до тех пор, пока Москва не достигнет взаимоприемлемого мирного соглашения с Киевом.