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Экс-замглавы Росприроднадзора Митволя оставили под арестом

Суд в Красноярске оставил бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя под арестом
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

Красноярский краевой суд оставил под арестом бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя, подозреваемого в хищении 900 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости

Отмечается, что суд рассмотрел апелляционную жалобу адвокатов Митволя на меру пресечения, однако оставил ее без удовлетворения. Решение Центрального районного суда Красноярска оставлено без изменения.

При этом Митволь заключил досудебное соглашение со следствием и заявил о готовности возместить ущерб в добровольном порядке. В свою очередь, прокурор обратила внимание на то, что ущерб нанесен бюджету, самого экс-чиновника задержали в аэропорту при попытке вылететь из России, а также отметила тяжесть преступления.

Олега Митволя, занимающего в настоящее время пост председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ», задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

ГОРОД ЗДОРОВЬЯ
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Марина Совина
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