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Суд арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

Центральный суд Красноярска арестовал Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей
Олег Митволь

Олег Митволь. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Центральный райсуд Красноярска арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Экс-чиновник будет находится в СИЗО до 24 июля текущего года. Ранее его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Как пишет Telegram-канал «112», дело о хищении в отношении чиновника ведет УФСБ по Красноярскому краю.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярского метрополитена, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.

Олег Митволь — российский политик, общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Был председателем центрального совета партии «Альянс зеленых — народная партия».

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Елизавета Новикова
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