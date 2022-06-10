Суд арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя

Центральный суд Красноярска арестовал Олега Митволя по делу о хищении 900 миллионов рублей

Центральный райсуд Красноярска арестовал экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе инстанции.

Экс-чиновник будет находится в СИЗО до 24 июля текущего года. Ранее его задержали сотрудники ФСБ в московском аэропорту Внуково. Митволя подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске. Как пишет Telegram-канал «112», дело о хищении в отношении чиновника ведет УФСБ по Красноярскому краю.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярского метрополитена, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.

Олег Митволь — российский политик, общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Был председателем центрального совета партии «Альянс зеленых — народная партия».