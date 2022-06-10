Защита Митволя подаст жалобу на его арест

Адвокаты Митволя собираются обжаловать его арест по делу о хищении 900 млн рублей

Адвокаты намерены подать жалобу на арест бывшего замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Об этом «Интерфаксу» сообщила его помощница.

По ее словам, защита собирается обжаловать меру пресечения в установленном законом порядке. Она указала, что Олег Митволь сотрудничает с правоохранительными органами, которые проводят проверку по выполненным компанией «КрасноярскТИСИЗ» в рамках госконтракта проектным работам.

Помощница пояснила, что Митволя задержали 10 июня сотрудники ФСБ в столичном аэропорту Внуково, когда он планировал вылететь с семьей на отдых в Турцию. На данный момент его местонахождение не разглашается.

Ранее 10 июня сообщалось, что Центральный райсуд Красноярска арестовал Митволя, занимающего в настоящее время пост председателя совета директоров «КрасноярскТИСИЗ». Он будет находится в СИЗО до 24 июля. Его подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019 года стал курировать проектировку красноярского метрополитена, построить который жителям города обещают с 1990-х годов.