ФСБ задержала в аэропорту Внуково экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя

Сотрудники ФСБ задержали в аэропорту Внуково экс-заместителя главы Росприроднадзора и бывшего префекта Северного административного округа Москвы Олега Митволя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что Митволь собирался вылететь из столицы в Дубай. По сведениям издания, экс-чиновника подозревают в хищении 900 миллионов рублей, выделенных аффилированной с ним проектной организации на строительство метро в Красноярске.

Как пишет «Коммерсантъ», позже Митволя отвезли в Красноярск, где суд арестовал его на один месяц и 17 дней.

В 2018 году Митволь стал председателем совета директоров компании «ТИСИЗ», а с 2019-го стал курировать проектировку красноярского метрополитена.

Олег Митволь — российский политик, общественный деятель в сфере экологии и защиты окружающей среды. Был председателем центрального совета партии «Альянс зеленых — народная партия».