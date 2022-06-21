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В Минтрансе исключили оплату пассажирами нового сбора

Министр транспорта Савельев исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов

Фото: Unsplash

Оплата пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов исключена. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, подобный вопрос введения дополнительных сборов в авиации обсуждается. Однако, подчеркнул он, «это точно будет не за счет пассажиров».

Ранее в мае стало известно о том, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. По данным источников, близких к отрасли, фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций.

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Марина Совина
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