В Минтрансе исключили оплату пассажирами нового сбора

Министр транспорта Савельев исключил оплату пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов

Оплата пассажирами нового сбора с продажи авиабилетов исключена. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на канале «Россия-1», передает ТАСС.

По его словам, подобный вопрос введения дополнительных сборов в авиации обсуждается. Однако, подчеркнул он, «это точно будет не за счет пассажиров».

Ранее в мае стало известно о том, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. По данным источников, близких к отрасли, фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций.