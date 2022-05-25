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В России задумали ввести новый сбор с путешественников

«Известия»: в России могут ввести новый сбор с путешественников по стране

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России могут ввести дополнительный сбор, который будут взимать с путешественников при оформлении авиабилетов по стране. Об этом пишут «Известия».

Издание выяснило, что Минтранс обсуждает с представителями отрасли введение сбора, средства с которого должны будут поступать в создающийся резервный фонд поддержки пассажиров. В частности, этот фонд будет компенсировать путешественникам траты при наступлении форс-мажорных ситуаций, например при банкротстве авиакомпании пассажиров смогут посадить на другие рейсы или вернуть им деньги за несостоявшийся перелет.

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Предполагается, что новый сбор не приведет к подорожанию авиабилетов. Средства должны будут поступать в фонд путем перераспределения компонентов стоимости перевозки. Размер сбора пока не определен, предположительно, он будет составлять от 70 до 250 рублей с одного перелета.

Ранее сообщалось о выделении кабмином 100 миллиардов рублей российским авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов на полеты внутри страны. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, в условиях санкций отрасль столкнулась с серьезными ограничениями и запретами, некоторые из них распространяются на поставки запчастей и техническое обслуживание воздушных судов. В правительстве понадеялись, что субсидии позволят сохранить пассажирские перевозки на внутренних авиалиниях на уровне прошлого года и предотвратят рост цен на авиабилеты.

В апреле стало известно, что российские авиакомпании будут получать ежемесячные госсубсидии, исходя из данных пассажирооборота. Перевозчики будут по окончании каждого месяца предоставлять данные о перевозке пассажиро-километров (количество перевезенных пассажиров на конкретную дистанцию) — на основе этих документов Росавиация будет принимать решение о размере выплаты.

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Марина Совина
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