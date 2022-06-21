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Власти Чехии «сожгут все» для согревания людей

Представитель правительства заявил, что Чехия «сожжет все» ради согревания людей

Фото: Jan Kopřiva / Unsplash

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что власти страны сделают все возможное, в том числе «сожгут все», чтобы согреть людей зимой в случае дефицита газа. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — пообещал представитель правительства. Он отметил, что в настоящее время страна столкнулась со вторым «нефтяным шоком», имея в виду кризис 1973 года, когда страны ОПЕК отказались поставлять нефть странам, поддержавшим военные действия Израиля в Сирии и Египте.

На фоне технических неполадок с трубопроводом «Газпрома» «Северный поток» Европа стала получать меньшие объемы газа, что стало дополнительным толчком для ЕС закупать топливо на другом рынке и быстрее отказываться от энергоресурсов из России. Бартушка рассказал, что Чехия не уверена, что сможет отказаться от российского топлива к 2027 году, а также прекратит ли Россия поставки газа на территорию региона. Он считает, что диверсификация поставок в европейские страны возможна при условии, если импортеры подпишут долгосрочные контракты. «Мы говорили с возможными поставщиками СПГ [сжиженного природного газа], и они все хотели долгосрочные контракты — 20 или 15 лет, но большинство из них [хотят] 20 лет», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Чехия начала переговоры с Оманом о возможности поставок СПГ. Страна надеется на помощь других стран, если Россия решит прекратить поставлять газ в Европу на фоне введения многочисленных западных санкций из-за ситуации на Украине.

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Платон Щукин
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