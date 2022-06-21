Власти Чехии «сожгут все» для согревания людей

Представитель правительства заявил, что Чехия «сожжет все» ради согревания людей

Специальный уполномоченный Чехии по вопросам энергетической безопасности Вацлав Бартушка заявил, что власти страны сделают все возможное, в том числе «сожгут все», чтобы согреть людей зимой в случае дефицита газа. Об этом сообщает портал Euractiv.

«Если этой зимой отключат газ, мы сожжем все что можем, чтобы согреть наших людей и выработать электричество», — пообещал представитель правительства. Он отметил, что в настоящее время страна столкнулась со вторым «нефтяным шоком», имея в виду кризис 1973 года, когда страны ОПЕК отказались поставлять нефть странам, поддержавшим военные действия Израиля в Сирии и Египте.

На фоне технических неполадок с трубопроводом «Газпрома» «Северный поток» Европа стала получать меньшие объемы газа, что стало дополнительным толчком для ЕС закупать топливо на другом рынке и быстрее отказываться от энергоресурсов из России. Бартушка рассказал, что Чехия не уверена, что сможет отказаться от российского топлива к 2027 году, а также прекратит ли Россия поставки газа на территорию региона. Он считает, что диверсификация поставок в европейские страны возможна при условии, если импортеры подпишут долгосрочные контракты. «Мы говорили с возможными поставщиками СПГ [сжиженного природного газа], и они все хотели долгосрочные контракты — 20 или 15 лет, но большинство из них [хотят] 20 лет», — сообщил он.

Ранее стало известно, что Чехия начала переговоры с Оманом о возможности поставок СПГ. Страна надеется на помощь других стран, если Россия решит прекратить поставлять газ в Европу на фоне введения многочисленных западных санкций из-за ситуации на Украине.