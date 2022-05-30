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Чехия нашла альтернативу российскому газу

Чехия начала переговоры с Оманом о возможности поставок СПГ

Фото: Wojciech Kardas / Reuters

Правительство Чехии и руководители энергетических компаний страны начали переговоры с руководством оманской энергетической компании Oman LNG о возможности поставок сжиженного природного газа (СПГ), пишет местное агентство Seznam Zpravy. Таким образом чешские власти пытаются найти альтернативу газу из России.

«Недавно представители Министерства промышленности и торговли Чехии, а также энергетических компаний CEZ и Prazska plynarenska провели встречи с руководством оманской компании Oman LNG и обсудили возможность организации поставок СПГ из Омана в Чехию», — указано в сообщении.

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По словам представителя Министерства промышленности и торговли Чехии Войтеха Срнки, в ближайшие недели и месяцы переговоры будут продолжены на уровне компаний. Агентство сообщило, что Оман не первая страна на Ближнем Востоке, на чью помощь надеется Чехия. В ближайшее время будет завершена подготовка соглашений с Катаром о поставках СПГ.

В конце апреля власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях. Премьер-министр страны Петр Фиала заявил, что требования Москвы являются шантажом и оплата топлива по новой схеме стала бы нарушением санкций. На данный момент дефицит газа стране не грозит — в подземных хранилищах Чехии накоплено свыше миллиарда кубометров природного газа. Они заполнены на 30 процентов, что стало рекордным показателем по запасам в истории.

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Софья Ермакова
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