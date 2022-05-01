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Отказавшаяся платить рублями за газ из РФ страна рекордно запаслась топливом

Глава Минпромторга Сикела заявил о рекордном заполнении газохранилищ Чехии

Фото: Wikipedia

В подземных хранилищах Чехии, которая недавно отказалась платить в рублях за российский газ, накоплено свыше миллиарда кубометров природного газа. Они наполнены на 30 процентов, что на 1 мая является рекордным показателем по запасам в истории. Об этом рассказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, его слова приводит ТАСС.

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По его словам, к концу месяца объемы достигнут 50 процентов. Сикела подчеркнул, что Чехия стремится как можно быстрее создать максимальные запасы газа в связи происходящим в Украине. «Наша цель, чтобы газохранилища в начале будущего отопительного сезона были заполнены как минимум на 80 процентов», — констатировал он.

В конце апреля власти Чехии отказались платить за российский газ в рублях.

Перевести оплату за российский газ, поставляемый европейским покупателям, в рубли, потребовал в конце марта президент Владимир Путин. Позднее был опубликован соответствующий указ, который подразумевает оплату за газ в евро на счет в Газпромбанке с дальнейшей конвертацией в рубли на внутреннем рынке.

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Платон Щукин
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