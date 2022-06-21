Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Блогерша показала «преступную» ошибку в одежде бойфренда на пляже

Блогерша с никнеймом arte.blythe назвала преступным появление бойфренда в носках на пляже

Фото: Anthony Edgar / Globallookpress.com

Блогерша с никнеймом arte.blythe из Перта показала «преступную» ошибку в одежде возлюбленного на пляже. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как ее избранник ходит по прибрежному песку в шортах и носках. «Мой американский бойфренд сегодня совершил австралийское преступление», — подписала она публикацию.

Видео стало вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров. При этом многие пользователи назвали подобное стилистическое решение мужчины на отдыхе непростительным. «Нужно немедленно выдать ему запрет на посещение пляжа в течение 12 месяцев», «Тебе нужно избавиться от бойфренда», «Когда ходить в носках на пляж стало нормой?», «Лучше бы этот песок был обжигающе горячим. В противном случае такому поведению нет оправдания», — комментировали они.

Однако другие юзеры предположили, что спутник инфлюэнсерши поступил благоразумно, поскольку, по их мнению, попытался защитить кожу от воздействия высокой температуры. «Либо песок раскален, либо ему просто не нравится ощущать его частицы между пальцами ног», — отметил один из зрителей.

Ранее в июне редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Так, она посоветовала узнать о месте проведения мероприятия: будет ли это религиозная свадьба, загородный праздник или обычная регистрация в ЗАГСе. Используя эти данные, гость сможет понять, какого стиля в одежде необходимо придерживаться, пояснила Шеб. Кроме того, она призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В российском регионе разбился военный самолет
Москвички стали чаще покупать закрытую одежду
Совершен первый в мире перелет на безопасном для планеты топливе
Садовод подсказала способ спасти огород от засухи
Мужчина соврал о своем похищении ради примирения с женой и попал под суд
Зеленский подписал закон о ратификации конвенции о борьбе с домашним насилием
Джиджи Хадид удивила фанатов своим внешним видом на фото без макияжа
Россиян предупредили о возможности бессимптомного течения оспы обезьян
Назван российский город с самыми дешевыми комнатами
Токсиколог развеял миф об отсасывании яда после укуса змеи
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.