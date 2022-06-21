Блогерша показала «преступную» ошибку в одежде бойфренда на пляже

Блогерша с никнеймом arte.blythe назвала преступным появление бойфренда в носках на пляже

Блогерша с никнеймом arte.blythe из Перта показала «преступную» ошибку в одежде возлюбленного на пляже. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как ее избранник ходит по прибрежному песку в шортах и носках. «Мой американский бойфренд сегодня совершил австралийское преступление», — подписала она публикацию.

Видео стало вирусным, набрав более 200 тысяч просмотров. При этом многие пользователи назвали подобное стилистическое решение мужчины на отдыхе непростительным. «Нужно немедленно выдать ему запрет на посещение пляжа в течение 12 месяцев», «Тебе нужно избавиться от бойфренда», «Когда ходить в носках на пляж стало нормой?», «Лучше бы этот песок был обжигающе горячим. В противном случае такому поведению нет оправдания», — комментировали они.

Однако другие юзеры предположили, что спутник инфлюэнсерши поступил благоразумно, поскольку, по их мнению, попытался защитить кожу от воздействия высокой температуры. «Либо песок раскален, либо ему просто не нравится ощущать его частицы между пальцами ног», — отметил один из зрителей.

Ранее в июне редактор Glamour Александра Шеб назвала главные ошибки гостей при выборе одежды на свадьбу. Так, она посоветовала узнать о месте проведения мероприятия: будет ли это религиозная свадьба, загородный праздник или обычная регистрация в ЗАГСе. Используя эти данные, гость сможет понять, какого стиля в одежде необходимо придерживаться, пояснила Шеб. Кроме того, она призвала не надевать откровенные наряды с глубоким декольте, джинсы с разрезами, футболки, кроссовки или резиновые шлепанцы, а также изделия в неоновых тонах и с анималистическими принтами.