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В Татарстане испекут самый большой бэлеш в России

В Татарстане 26 июня на празднике ZoorZoom Бэлеш Party — 2022 испекут рекордный бэлеш

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Татарстане испекут рекордный 50-килограммовый бэлеш — татарский национальный пирог. Об этом пишет «Интерфакс».

Самый большой в России бэлеш испекут 26 июня в Балтасинском районе Татарстана на празднике ZoorZoom Бэлеш Party — 2022, который приурочен ко дню молодежи. Отмечается, что диаметр пирога составит один метр.

«Бэлеш — жемчужина татарской кухни, это угощение объединяет и сближает, притягивает своей теплотой и, безусловно, является символом семьи и единства татар. В день молодежи хочется преподнести подрастающему поколению наш национальный облик, духовность и традиции в современной "обертке"», — заявил начальник отдела по делам молодежи, спорта и туризма Балтасинского района Рустам Загидуллин.

Бэлеш — традиционное блюдо башкирской и татарской кухни. Печеный пирог из пресного теста готовят с разнообразными начинками, чаще всего из мяса, нарезанного кусочками и смешанного с картофелем, или в редких случаях с пшеном или рисом. Бэлеш имеет форму усеченного конуса или усеченной пирамиды со слегка сферическими боковыми поверхностями.

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Дарья Рыбак
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