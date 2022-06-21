Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден анонсировал разговор с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, время контакта пока не определено. «Я планирую поговорить с президентом Си, мы пока не установили время», — сказал американский лидер.

Телефонный разговор между американским и китайским лидерами последний раз состоялся 18 марта. В ходе беседы они обсудили специальную операцию России на Украине. Байден предупредил Си Цзиньпина о последствиях, которые ждут Китай в случае материальной поддержки России.