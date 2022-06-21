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Администрацию Байдена назвали позорным пятном на мировой арене

Обозреватель The Telegraph назвал эпоху Байдена бедствием для Запада и свободного мира

Фото: Leah Millis / Reuters

Президентство Джо Байдена является самым дилетантским в современной американской истории. Такое мнение выразил обозреватель британской газеты The Telegraph Нил Гардинер.

В качестве примера он привел вывод войск из Афганистана. Кроме того, он указал на то, что экономика США рушится, а сам американский лидер все чаще предстает в роли «президента в стадии отрицания». В связи с этим он назвал эпоху Байдена бедствием для Запада и свободного мира, а действующую администрацию Белого дома — позорным пятном на мировой арене. «В Белом доме сейчас царит полный хаос: некомпетентность как команды Байдена, так и его самого, очень часто приобретает просто-таки сатирический оттенок», — говорится в материале.

Гардинер также привел данные опроса портала RealClearPolitics, согласно которому «менее одного из четырех американцев в настоящее время считают, что США движутся в "правильном направлении"».

Ранее стало известно, что по итогам мая годовая инфляция в Соединенных Штатах выросла до 8,6 процента и стала максимальной с прошлого века, побив рекорд декабря 1981 года. Самым серьезным ударам подверглись секторы недвижимости, транспорта и продовольствия.

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Марина Совина
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