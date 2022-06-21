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Милош Бикович присоединился к актерскому составу снятого на МКС «Вызова»

В Москве продолжились съемки частично отснятого на МКС фильма «Вызов»

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

В Москве продолжились съемки частично отснятого на Международной космической станции (МКС) фильма Клима Шипенко «Вызов». Об этом сообщает «Канобу».

К актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он исполнит роль хирурга и коллеги главной героини Жени, которую играет Юлия Пересильд. По сюжету Женя попробует провести операцию на сердце в условиях невесомости. Дата премьеры картины пока не объявлена.

Ранее Шипенко заявил, что съемки фильма «Вызов» завершатся до конца 2022 года. «Я думаю, что фильм будет делаться до конца следующего года. Дальше продюсеры совместно с прокатчиками выберут дату релиза, которая будет идеально подходить этому фильму», — рассказал кинематографист.

Он также раскрыл подробности съемок ленты в космосе. Шипенко рассказал, что ему и Юлии Пересильд пришлось вдвоем выполнять функции полноценной съемочной группы, а сценарий был немного изменен в ходе пребывания на МКС. Режиссер добавил, что созданию фильма содействовали члены экипажа орбитальной станции, которые, в частности, помогли править некоторые диалоги.

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Марина Погосян
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