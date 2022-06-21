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Тонкие косы стали самой модной прической лета 2022 года

Harpers Bazaar: тонкие косы в распущенных волосах стали самой модной прической лета

Фото: JP Yim/Getty Images

Модный редактор немецкой версии журнала Harpers Bazaar Нил Керер назвала тонкие косы самой модной прической на лето 2022 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

По словам стилистки, узкие «детские» косички, вплетенные в распущенные волосы, стали актуальны благодаря популярности трендов 2000-х годов. «Не переживайте, если у вас не хватает терпения на плетение кос: вам не нужно быть слишком аккуратным: эта модная прическа подразумевает легкую небрежность», — поясняет специалистка.

Отмечается, что упомянутая прическа идеально подойдет для отдыха на пляже или на музыкальном фестивале. Среди знаменитостей, поддерживающих упомянутую тенденцию, Керер выделила манекенщицу Хейли Бибер, певицу Дуа Липу, а также моделей Джиджи и Беллу Хадид.

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При создании прически эксперт рекомендует начать с плетения двух кос, обрамляющих лицо. Остальные же необходимо располагать на достаточном расстоянии друг от друга, «не перебарщивая» с их количеством, заключила она.

Ранее в июне парикмахер и международный стилист бренда Sebastian Professional Энтони Коул назвал еще одну модную прическу на лето 2022 года. Речь идет о стрижке «боб Боттичелли» — современной вариации классического боба, в которой волосы уложены не прямыми прядями, а волной. «Этот тренд вдохновлен образами героинь картин итальянского живописца Сандро Боттичелли», — рассказал Коул и отметил, что упомянутая прическа подчеркивает естественную текстуру волос.

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Дарья Шляпужникова
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