Россиянам назвали неожиданный способ отсрочить слабоумие

Преподаватель Марина Евстратова: для развития и здоровья мозга полезно учить языки

Руководитель тренерского центра для преподавателей онлайн-школы английского языка Skyeng Марина Евстратова назвала неожиданный способ улучшить память, здоровье мозга и отсрочить болезнь Альцгеймера. О том, какую роль в этом процессе играют иностранные языки, она рассказала «Ленте.ру».

Эксперт уверена: иностранные языки полезны для развития мозга так же, как для развития карьеры, а их изучение — неплохой способ позаботиться о себе. По словам Марины Евстратовой, ученые давно установили, что дети, которые с ранних лет говорят на двух и более языках, отличаются гораздо лучшей памятью, чем те, кто с детства слышал только один язык.

«Такие люди лучше запоминают последовательность любых предметов и событий. В практическом плане это помогает, например, увереннее ориентироваться на незнакомой местности и крепче удерживать в голове списки дел», — объясняет специалист, почему билингвам не так страшно старческое слабоумие.

Она сослалась на работы психолингвиста Марка Антониу, который объяснил, что мозг состоит из клеток, называемых нейронами, каждая из которых имеет клеточное тело и небольшие ответвления, называемые дендритами. Серое вещество относится к количеству клеточных тел и дендритов. Двуязычный опыт делает серое вещество более плотным, а количество клеток большим, что, согласно выводам Антониу, является показателем здорового мозга.

Марина Евстратова добавила, что у тех, кто начинает учить иностранный язык во взрослом возрасте, тоже меняется структура серого и белого веществ в мозге, и это прямым образом связано с улучшением памяти. За счет этого изучение иностранных языков может значительно отсрочить болезнь Альцгеймера.

«Самый верный и простой путь к улучшению памяти с помощью иностранного языка — это мнемотехники, — уточнила эксперт. — Чтобы лексика оставалась в памяти надолго, к каждому слову прилагается не только перевод и транскрипция, но и специальные подсказки — картинки, короткие видео, связанные по смыслу со словом».

Так, по словам специалиста, выстраиваются ассоциации — та самая «подпорка» для запоминания. Это позволяет запоминать 10-30 новых слов в день, а мозг тем временем оздоравливается.

Ранее ученые из Великобритании назвали клюкву лучшим продуктом для работы мозга. У тех, кто в течение нескольких недель получал порошок из ягоды, память и работа нервной системы были лучше, чем у тех, кому его не давали.

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