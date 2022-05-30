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Назван лучший продукт для работы мозга

ETNT: ученые назвали клюкву лучшим продуктом для работы мозга

Фото: Pixabay

Ученые назвали лучший продукт для работы мозга и нервной системы. Новое исследование показало, что употребление клюквы может помочь оставаться в тонусе с возрастом, сообщило издание Eat This, Not That! (ETNT)

Ученые факультета медицины университета Восточной Англии в Норидже обследовали 60 людей в возрасте 50-80 лет. В течение 12 недель в их рацион добавляли лиофилизированный порошок из цельной клюквы. После окончания эксперимента стало ясно: у тех, кто получал порошок, память и работа нервной системы были лучше, чем у тех, кому его не давали, говорится в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Nutrition.

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«Результаты этого исследования очень обнадеживают, особенно если учесть, что относительно краткосрочное употребление клюквы привело к значительному улучшению памяти и нервной функции, — прокомментировал автор исследования доктор Дэвид Возур Вазур. — Но еще предстоит выяснить, наблюдаются ли эти эффекты у людей с легким снижением когнитивных функций или нейродегенеративными расстройствами».

Эксперт добавил, что лучшее, что может сделать человек, чтобы оставаться в тонусе — это пересмотреть свой рацион в целом. В ежедневное меню, по словам врачей, нужно включать пару порций фруктов, особенно ягод, чтобы предотвратить возрастные когнитивные изменения.

Ранее врачи назвали три простых способа улучшить работу мозга. Они посоветовали умываться холодной водой и принимать контрастный душ, заниматься физкультурой и спать днем по 26 минут.

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Вера Владзиевская
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