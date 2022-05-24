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Врачи назвали три простых способа улучшить работу мозга

Врач Шубин посоветовал принять холодный душ, чтобы улучшить работу мозга

Фото: Unsplash

Врачи Дмитрий Шубин, Герман Гандельман, Андрей Продеус и Елена Малышева дали советы по улучшению работы мозга. Три простых и эффективных способа, благодаря которым мозг будет работать быстрее, специалисты перечислили в эфире программы «Жить здорово!». Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Шубин порекомендовал умыться холодной водой или принять холодный душ, чтобы улучшить мозговую активность. Как объяснил специалист, на холоде вся кровь концентрируется в двух органах — в сердце и мозге.

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Его коллега Гандельман посоветовал всем, кто хочет, чтобы мозг работал быстрее, заняться физической активностью. «Во время физической нагрузки увеличивается частота сердечных сокращений, увеличивается сердечный выброс и головной мозг получает гораздо больше крови. Соответственно, мы думаем быстрее», — рассказал он. Врач добавил, что при физических нагрузках мозг получает больше кислорода и питания, чем когда человек находится в состоянии покоя.

По словам их соведущего Продеуса, положительно влияет на мозг и дневной 26-минутный сон. Специалист сообщил, что такой короткий отдых повышает эффективность запоминания: если человек спит 26 минут днем, то эффективность запоминания у него становится выше на 54 процента, чем когда он бодрствует с утра до вечера. Его коллега Малышева добавила, что перед коротким сном нужно выпить чашку кофе. «Через 30 минут начнется мочегонный эффект, вы захотите в туалет и проснетесь», — объяснила она.

Ранее Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле. В первую очередь она посоветовала провести тест на ангину.

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Евгения Наумова
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