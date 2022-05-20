Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле

Врач Малышева заявила, что при боли в горле в первую очередь нужно провести тест на ангину
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Доктор медицинских наук и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Уникальность жизни в XXI веке состоит в том, что при боли в горле вы можете поставить себе диагноз и даже назначить лечение самостоятельно, без врача», — отметила Малышева.

По словам специалиста, в первую очередь при боли в горле необходимо провести тест на ангину. Для этого нужно купить в аптеке стрептотест, пояснила она. «В инструкции подробно написано, как это сделать. Если тест положительный, значит, у вас ангина. Она вызывается микробом стрептококком», — заявила медик.

В случае выявления ангины назначение антибиотиков строго необходимо, предупредила доктор. Она также подчеркнула, что при отрицательном стрептотесте у человека не бактериальная ангина, а другое воспаление горла.

По словам врача, если воспаление не вызвано ангиной, то больному необходимо начать принимать две группы препаратов. В их список входят спреи с антисептиками для обеззараживания полости рта и спреи с местными анестетиками для обезболивания, пояснила медик.

Ранее Малышева перечислила необходимые действия при боли в животе. Специалист заявила, что женщинам в таком случае нужно обязательно сделать тест на беременность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Оценена вероятность появления оспы обезьян в России
Российский флот получит 20 боевых кораблей в 2022 году
В Москве арестован бывший директор предприятия «Роскосмос»
Пенсионеры нашли в поле старинные монеты стоимостью миллион рублей
Вора в законе экстрадировали в Москву из Египта
Прославленный Леонардо Ди Каприо пляж в Таиланде снова закроют
Вице-губернатор Петербурга Соколов возглавит «АвтоВАЗ»
Лавров заявил о подтверждении опасений относительно действий Запада на Украине
Россияне выбрали самых раздражающих литературных героев
Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.