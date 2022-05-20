Врач Малышева заявила, что при боли в горле в первую очередь нужно провести тест на ангину

Доктор медицинских наук и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева раскрыла порядок действий при боли в горле. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

«Уникальность жизни в XXI веке состоит в том, что при боли в горле вы можете поставить себе диагноз и даже назначить лечение самостоятельно, без врача», — отметила Малышева.

По словам специалиста, в первую очередь при боли в горле необходимо провести тест на ангину. Для этого нужно купить в аптеке стрептотест, пояснила она. «В инструкции подробно написано, как это сделать. Если тест положительный, значит, у вас ангина. Она вызывается микробом стрептококком», — заявила медик.

В случае выявления ангины назначение антибиотиков строго необходимо, предупредила доктор. Она также подчеркнула, что при отрицательном стрептотесте у человека не бактериальная ангина, а другое воспаление горла.

По словам врача, если воспаление не вызвано ангиной, то больному необходимо начать принимать две группы препаратов. В их список входят спреи с антисептиками для обеззараживания полости рта и спреи с местными анестетиками для обезболивания, пояснила медик.

Ранее Малышева перечислила необходимые действия при боли в животе. Специалист заявила, что женщинам в таком случае нужно обязательно сделать тест на беременность.