Семилетний ребенок прострелил брату грудь из револьвера в Орске

Семилетний ребенок прострелил младшему брату грудь из револьвера в Орске

Семилетний ребенок прострелил младшему брату грудь из револьвера в Орске: пострадавшего госпитализировали с проникающим ранением грудной клетки. Об этом во вторник, 21 июня, «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Оренбургской области.

По данным ведомства, семилетний ребенок достал из шкафа сигнальный шумовой револьвер и случайно выстрелил в грудь брату. Изучив обстоятельства, следователи пришли к выводу, что первоначальная версия отца детей несостоятельна: мужчина заявил, что сын получил травму по собственной неосторожности, якобы кинув в печь некий взрывоопасный предмет. В рамках осмотра места происшествия изъят сигнальный шумовой револьвер, который с постановлением следователя представлен экспертам: поставлен вопрос о возможном изменении конструкции, что уголовно-наказуемо.

Ранее сообщалось, что челябинский подросток избил до смерти мать — 16-летний школьник поссорился с женщиной, когда та пришла домой в пьяном состоянии. Как позже выяснили эксперты, пострадавшая скончалась, так как у нее случился разрыв селезенки.

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