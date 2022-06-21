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Названа дата похорон бывшего госсекретаря РСФСР

Экс-госсекретаря РСФСР Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище в Москве

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса похоронят 23 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Такую дату назвал источник РИА Новости.

Экс-госсекретарь РСФСР и первый заместитель председателя правительства России в 1991-1992 годах умер 19 июня в Баку на 77-м году жизни.

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По данным издания Haqqin.az, Бурбулис в день смерти назвал идею возрождения СССР бредом и утопией.

Геннадий Бурбулис был ближайшим соратником Бориса Ельцина в начале его президентства. Кроме того, его называли одним из главных действующих лиц при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР.

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Анна Щербакова
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