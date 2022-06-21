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Названы три неуместных действия во время шопинга в магазине одежды

Специалист по этикету Лиассидес: в магазин следует брать чистые носки для примерки обуви

Фото: unsplash

Специалист по этикету Мария Лиассидес из Лондона назвала три неуместных действия покупателей во время шопинга в магазине одежды. Соответствующие видео появились в ее TikTok-аккаунте.

Так, чтобы прослыть воспитанными людьми с хорошими манерами, клиентам необходимо переводить мобильные телефоны в беззвучный режим и не разговаривать по ним в торговом помещении. Данное поведение может помешать окружающим и вызвать у них раздражение, отметила специалистка. Кроме того, посетителям бутиков следует брать с собой чистую пару носков, если они собираются мерить обувь, подчеркнула она.

Помимо этого, британка призвала зрителей всегда возвращать продаваемые предметы гардероба на соответствующие места. «Даже если вы передумали приобретать данную вещь, просто отнесите ее туда, где взяли», — заключила эксперт.

Ранее в июне российский стилист Гоша Стил назвал неуместную для мужчин одежду во время отдыха на пляже. Специалист включил в данный список облегающие купальные костюмы, которые напоминают нижнее белье. «Плавки-слипы, трусы-транки — то, что нельзя носить ни в коем случае и никогда!» — заявил он.

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Алина Гостева
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