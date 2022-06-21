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Экс-премьеру Британии принесли огромный стул после его слов о встрече с Путиным

Активисты принесли огромный ступ к посольству Британии в Москве для экс-премьера Брауна

Фото: РИА Новости

Активисты принесли огромный стул к посольству Великобритании в Москве для бывшего британского премьер-министра Гордона Брауна после его слов о встрече с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, несколько граждан принесли к зданию дипведомства коричневый стул размером с полтора человеческих роста. На нем разместили надпись на английском языке: «Для Гордона Брауна».

Ранее Браун в интервью BBC News рассказал, что российский президент якобы унижал его и заставлял сидеть на низком стуле. Речь идет о встрече политиков во время визита Брауна в Москву в 2006 году. По словам Брауна, его намеренно посадили на низкий стул, чтобы ему приходилось смотреть на Путина снизу вверх.

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Виктория Кондратьева
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