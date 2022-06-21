Россиянам рассказали о неожиданной пользе черешни для мозга

Доктор Бергман: черешня защищает от болезни Альцгеймера

Россиянам рассказали о неожиданной пользе черешни для здоровья и психики. В авторском Telegram-канале о здоровье и долголетии «Доктор Бергман» терапевт Давид Бергман объяснил, что в ней содержатся особые вещества — полифенолы и антоцианы, которые положительно влияют на настроение и работу мозга.

Бергман отмечает, что любимая многими черешня богата полезными веществами. По его словам, среди прочего, черешня помогает развивать мозг за счет содержания в ней антоцианов: «Считается, что антоцианы в черешне улучшают когнитивные функции, предотвращают потерю памяти и защищают от болезни Альцгеймера».

Кроме того, в составе имеются и другие полезные соединения — полифенолы, которые являются мощным антиоксидантом. «Полифенолы помогают эффективно обрабатывать новую информацию и улучшать связь между мозгом и остальным телом», — сообщил терапевт.

Помимо этого, по его мнению, черешня оказывает положительное влияние на настроение человека и способна избавить от тревоги. «Черешня — редкий натуральный источник серотонина, гормона, регулирующего настроение и тревожность», — заключил эксперт.

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