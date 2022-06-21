Российские ученые клонировали уничтоженное ураганом 198-летнее дерево

Ученые из Воронежа клонировали 198-летний «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом

Ученые Всероссийского НИИ лесной генетики, селекции и биотехнологий в Воронеже клонировали 198-летний «Тургеневский дуб», уничтоженный ураганом. Об этом сообщает ТАСС.

Дерево находилось в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново» в Орловской области и считалось главной реликвией усадьбы матери писателя Ивана Тургенева.

Как рассказал врио директора ВНИИ Олег Корчагин, клонирование было сложным из-за неблагоприятных условий. Обычно ученые работают с молодыми растениями, однако «Тургеневский дуб» был уже старым и наполовину сгнившим. Тем не менее, специалистам удалось взять необходимый биологический материал.

«Сейчас уже есть в пробирке, в стекле, маленький дубок. Не один, пять, они в разном состоянии. Условно говоря, мы сейчас имеем "Тургеневский дуб" в нескольких экземплярах в пробирке», — добавил Корчагин.

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