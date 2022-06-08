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В Ульяновской области расчистили экотропу к уникальному природному объекту

В Ульяновской области для туристов расчистили экотропу к Красным камням

Фото: Минприроды Ульяновской области

В Ульяновской области для туристов расчистили экотропу к уникальному природному объекту — Красным камням. Об этом в среду, 8 июня, сообщили «Интерфаксу» в Минприроды региона.

Как пояснили в ведомстве, с тропы убрали упавшие деревья и валежник, благодаря чему путешественникам станет проще добираться до природной достопримечательности, которая считается одной из самых загадочных и интересных из тех, что расположены на территории области.

Красные камни располагаются в Павловском районе Ульяновской области — большие камни красно-коричневого цвета находятся прямо посреди леса. При этом об их происхождении ничего не известно.

В мае сообщалось, что в Кемеровской области на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Кокуйское болото» появилась новая экотропа. Отмечалось, что она проходит по уникальной территории, на которой сохранилось свыше 300 растений и 79 видов мохообразных, часть из которых занесена в «Красную книгу».

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Варвара Кошечкина
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