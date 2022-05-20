В Кузбассе открыли экотропу по болоту с краснокнижными растениями

На «Кокуйском болоте» появилась новая экотропа с краснокнижными растениями

В Кемеровской области на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Кокуйское болото» появилась новая экотропа. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что экотропа с одноименным названием проходит по уникальной территории, на которой еще с окончания ледникового периода сохранилось богатое разнообразие флоры — свыше 300 растений и 79 видов мохообразных — некоторые из них занесены в «Красную книгу». На маршруте установлены деревянные настилы и информационные стенды, а также оборудована смотровая площадка.

Экотропа открыта для туристов, путешествующих по маршруту «Золотое кольцо Кузбасса», а также для проезжающих около заповедника по трассам между Ленинск-Кузнецком и Новосибирском.

Ранее в мае в Висимском заповеднике в Свердловской области началось строительство отрезка Большой Уральской Тропы — вело-пешеходного маршрута «Веселые горы». Трасса будет проходить рядом с массивами коренной темнохвойной тайги, ее длина составит около 50 километров.