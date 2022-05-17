В Свердловской области появится заповедная вело-пешеходная тропа

В Висимском заповеднике началось обустройство 50-километровой тропы «Веселые горы»

В Висимском заповеднике в Свердловской области началось строительство отрезка Большой Уральской Тропы — вело-пешеходного маршрута «Веселые горы». Об этом пишет «Деловой квартал».

Так, новая трасса появится в охранной зоне заповедника и будет проходить рядом с местами, где сохранились массивы коренной темнохвойной тайги. Длина маршрута составит около 50 километров — на первом этапе обустройства волонтеры расчистят уже существующие туристические тропы, на втором — построят новые и объединят их в единый маршрут.

«Это будут расчищенные промаркированные зоны с указанными местами стоянок, родников и так далее. В этом году мы приступаем к расчистке отрезка большой тропы, который будет называться «Веселые горы». Большая Уральская Тропа в перспективе пройдет через весь Урал», — поделился планами Вячеслав Пестриков, сооснователь сетевого сообщества автопутешественников Ural Travellers, учредитель АНО «Лаборатория внутреннего туризма».

Ранее в мае сообщалось, что туристический маршрут по местам династии промышленников Демидовых планируется включить в реестр национальных маршрутов России. Власти Свердловской области рассчитывают, что это произойдет в конце мая - начале июня.