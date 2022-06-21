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Полицейский избил пьяного водителя после погони на Камчатке

Полицейский избил пьяного водителя на виду у коллег после погони на Камчатке

Кадр: Telegram-канал «Amur Mash»

На Камчатке полицейский избил пьяного водителя на виду у коллег после погони — теперь правоохранитель сам стал фигурантом уголовного дела. Об этом во вторник, 21 июня, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным канала, инцидент произошел 19 июня. Сотрудник ГИБДД при патрулировании улиц в Петропавловске-Камчатском заметил странно едущее авто. Водитель проигнорировал сигнал к остановке, полицейский пустился в погоню за ним. Правоохранитель избил водителя после того, как он остановился — мужчина упал в траву, а агрессор продолжил избивать его ногами на виду у коллег и случайных свидетелей.

Видеозапись попала в сеть, в итоге камчатская полиция начала проверку по факту случившегося; возбуждено уголовное дело. За превышение должностных полномочий с применением насилия сотруднику ГИБДД грозит до десяти лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Советском районе Уфы трое капитанов полиции избили участкового, во время инцидента полицейские были не при исполнении. У потерпевшего, который обратился к врачам после избиения, диагностировали сотрясение мозга и различные телесные повреждения.

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Леонид Микуляк
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