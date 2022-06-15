Трое капитанов полиции избили участкового возле кафе

В Уфе трое капитанов полиции избили участкового, у него диагностировали сотрясение мозга

В Советском районе Уфы трое капитанов полиции избили участкового, во время инцидента полицейские были не при исполнении. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что конфликт между стражами порядка произошел примерно в два часа ночи по местному времени (00:00 мск) возле кафе «Черная кошка». В результате у потерпевшего, который обратился к врачам после избиения, диагностировали сотрясение мозга и различные телесные повреждения.

Позже по указанию руководства МВД по Республике Башкортостан была проведена служебная проверка, в ходе которой были установлены личности нападавших, вину они отрицают.

«Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — сообщили в региональном МВД.