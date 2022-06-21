Россияне пожаловались на слишком тесные квартиры

«Партнер»: 85% опрошенных россиян хотели бы жить в квартирах на 20 «квадратов» больше

Большинство россиян пожаловались на слишком тесные квартиры в новостройках — 85 процентов опрошенных жителей Уральского региона хотели бы жить в объектах на 20 квадратных метров больше, чем предлагают на первичном рынке. Такие данные привели аналитики холдинга «Партнер» в своем исследовании, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты опросили не менее двух тысяч жителей Тюменской, Курганской, Свердловской и Омской областей и выяснили, что 85 процентов респондентов считают 60-79 «квадратов» оптимальным метражом для двухкомнатной квартиры. Кроме того, около 15 процентов россиян предпочли бы жить в «двушке» площадью 50-59 квадратных метров. При этом стандартный на сегодня метраж двухкомнатной квартиры — около 50 «квадратов» — не выбрал никто из опрошенных.

По словам директора по девелопменту холдинга «Партнер» Дениса Бадикова, застройщики сейчас стремятся к оптимизации квартир, а запросы региональной аудитории не всегда соответствуют трендам рынка. «Так, двухкомнатная квартира от 65 квадратных метров скорее свойственна для жилья бизнес-класса, а клиенты хотят видеть подобный метраж в лотах комфорт-класса. Таким образом мы наблюдаем тренд, причем не только в метражах квартир: признаки бизнес- и премиального жилья становятся характерными для жилья классов ниже», — пояснил эксперт.

Респондентам также задали вопросы об ипотеке и приемлемых платежах по жилищным кредитам. По данным аналитиков, на покупку квартир более комфортной площади 33 процента россиян готовы брать ипотеку в размере 2-3 миллионов рублей, 23 процента согласны на 3-5 миллиона рублей, а 15 процентов могли бы взять кредит на сумму от 1-2 миллионов рублей. Ипотеку до одного миллиона рублей при этом рассматривают 17 процентов опрошенных.

Наиболее комфортным ежемесячным платежом жители Урала назвали 20-30 тысяч рублей — такой вариант выбрали 82 процента респондентов. Около 16 процентов указали сумму от 30 до 40 тысяч рублей в месяц, и всего 2 процента россиян готовы платить от 80 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее риелтор назвал Ленинградскую область регионом России с самыми тесными квартирами в новостройках — средняя площадь лота там находится на уровне 39 квадратных метров. Второе место заняла Республика Адыгея со средней площадью 43 «квадрата», а третье и четвертое — Республика Алтай и Санкт-Петербург со средним метражом в 44 «квадрата».