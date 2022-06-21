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В круиз по Каспию ежегодно будут отправляться 30 тыcяч туристов

30 тысяч туристов ежегодно смогут отправляться в круиз по Каспию на «Петре Великом»

Фото: Пресс-служба АО «Судостроительный завод «Лотос» / РИА Новости

Из Астрахани куриным маршрутом на четырехпалубном лайнере «Петр Великий» по странам Каспия с заходом в четыре порта ежегодно смогут отправляться 30 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС.

«Со стороны наших прикаспийских партнеров также есть заинтересованность в запуске круизов, поэтому видим хорошие перспективы для реализации проекта. Но необходимо разработать единую дорожную карту, определить список международных туроператоров и, прежде всего, подготовить необходимую инфраструктуру для приема и обслуживания судов и пассажиров», — рассказал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

По его словам, для развития этого направления региона направили инициативу в федеральный центр по строительству в Астрахани морского вокзала, в настоящий момент идет подготовка инвестиционной декларации по объекту.

Губернатор также сообщил, что ежегодно в Астрахань заходит примерно 80 теплоходов, это в среднем 15−16 тысяч туристов, но потенциал региона кратно выше.

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Варвара Кошечкина
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