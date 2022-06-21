На Украине предложили убрать с улиц памятники Суворову и Екатерине II

Министр культуры Украины предложил переместить в музеи памятники Суворову и Екатерине II

Министр культуры Украины Александр Ткаченко предложил убрать с улиц памятники полководцу Александру Суворову и российской императрице Екатерине II. Об этом он высказался в интервью BBC.

По мнению министра, памятники Суворову или Екатерине Великой на Украине стоит переместить в музейные дворы. При этом он уточнил, что его точка зрения может не совпадать с позицией местных властей.

Ткаченко также добавил, что судьба достопримечательностей, являющихся объектами национального значения, будет зависеть от решения украинского Минкультуры, а памятников местного значения — от инициативы местных властей.

Ранее министерство культуры Украины сообщало о намерении создать совещательный орган, задачами которого будут являться «дерусификация, декоммунизация и деколонизация» республики. В ведомстве подчеркнули, что данные процессы должны «проходить цивилизованно».